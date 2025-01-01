Kuşadası'nda 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası\'nda 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın Kuşadası açıklarında 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

01.01.2025 19:00
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında hareketli lastik bot içerisinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-41) tarafından Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarındaki hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 29 düzensiz göçmen (beraberinde 30 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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