Geleceğin çevre gönüllüleri Kuşadası Belediyesi'nin etkinliğinde buluştu - Son Dakika
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Geleceğin çevre gönüllüleri Kuşadası Belediyesi'nin etkinliğinde buluştu

Geleceğin çevre gönüllüleri Kuşadası Belediyesi\'nin etkinliğinde buluştu
05.06.2026 08:48  Güncelleme: 08:49
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Kuşadası Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında üç gün süren etkinliklerle çevre bilincini artırdı. 97 ilkokul öğrencisinin katılımıyla kıyı temizliği yapıldı, geri dönüşüm sergisi açıldı.

Kuşadası Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği üç günlük etkinlik programıyla çevre bilincini kent genelinde yaygınlaştırırken, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen çevre ve kıyı temizliği etkinliği büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle çevrenin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu yıl yalnızca bir günle sınırlı kalmayan ve üç güne yayılan etkinlik programı kapsamında gerçekleştirilen çevre ve kıyı temizliği çalışması, geleceğin çevre dostu bireylerini bir araya getirdi. Kuşadası Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, hem çocuklara çevre bilinci kazandırdı hem de kent genelinde sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sundu. Düzenlenen program kapsamında Takas Dükkanı etkinliklerinin yanı sıra üç farklı okuldan toplam 97 ilkokul öğrencisinin katılımıyla kapsamlı bir çevre ve kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Etkinlik için Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen öğrenciler, çalışmaya başlamadan önce İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personelleri tarafından çevrenin korunması, geri dönüşümün önemi, atıkların doğaya verdiği zararlar ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendirildi. Eğitici sunumun ardından öğrencilere eldiven, çöp toplama ekipmanları ve atık poşetleri dağıtıldı. Minik çevre gönüllüleri daha sonra uzun sahil şeridi boyunca temizlik çalışması yaparak çevreye gelişigüzel bırakılan atıkları topladı. Büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla hareket eden öğrenciler, hem sahili temizledi hem de çevreyi korumanın önemini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak hazırladığı oyuncaklar, dekoratif ürünler ve çeşitli materyaller de kurulan stantlarda sergilendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Geleceğin çevre gönüllüleri Kuşadası Belediyesi'nin etkinliğinde buluştu - Son Dakika

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