Kuşadası'ndaki pazar yangını kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı - Son Dakika
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Kuşadası'ndaki pazar yangını kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı

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Kuşadası\'ndaki pazar yangını kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı
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Aydın Valisi Osman Varol, Kuşadası Davutlar'daki pazar yeri yangınının kontrol altına alındığını, can kaybı olmadığını açıkladı. Soğutma çalışmaları sürerken Varol, çıkış sebebine ilişkin somut değerlendirme olmadığını, patlama sesinin tüp patlaması olabileceğini söyledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aylık Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda Kuşadası'ndaki Pazar yeri yangınının kontrol altına alındığını, yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası'ndaki yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Kuşadası'nda Davutlar bölgesinde bir pazar yerindeki yangında herhangi bir canlı kaybı yok. Yangın kontrol altına alındı, şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Nedenine ilişkin çok somut bir bilgimiz yok. Vatandaşlarımız bir patlama sesinden bahsediyorlar ama sonuçta 60'ın üzerinde iş yeri olan toplu bir mekan. Sebebi belli olacak, ortaya çıkacak. O sesle ilgili de hani bir tüp patlaması olabilir. Fakat şu an sahadaki ekiplerimizin yaptığı herhangi bir somut değerlendirme yok. Yapılacak olan çalışmaların ardından çıkış sebebi belli olacak" dedi.

Kaynak: İHA
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