Kütahya\'da 88 Aranan Şahıs Yakalandı

Kütahya'da çeşitli suçlardan aranan 88 şahıs, JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Şahıslardan 37'si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kütahya İl Jandarma emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, 2025 yılı Mart ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 88 şahıs yakalandı. Şahıslardan 37'si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 42 şahıs ifadesinin alınmasının ardından, 9 şahıs ise para cezasını ödemesini müteakip serbest bırakıldı. - KÜTAHYA