Kütahya'da maden kazasında hayatını kaybeden babanın evinde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da maden kazasında hayatını kaybeden babanın evinde yangın çıktı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 2014 yılında maden kazasında hayatını kaybeden bir babanın evinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

04.06.2024 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde 2014 yılında oğlu maden kazasında ölen babanın iki katlı evinin çatısında çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kutluhallar köyünde öğle saatlerinde Halil Şen'e ait iki katlı binanın mutfağında bulunan fırının bacasından sıçrayan kıvılcımlar yüzünden evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Hisarcık ve Emet Belediye İtfaiye ekipleri ile Emet Bor ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları sonucu 3 katlı bitişikteki binaya sıçramadan yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında binanın çatısı büyük hasar gördü. Yangından kurtarılan ziynet eşyaları ve Kur'an-ı Kerim jandarma tarafından aileye teslim edildi.

Ev sahibi Halil Şen'in oğlu Özgür Şen'in 2014 yılında Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, İtfaiye, Kütahya, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da maden kazasında hayatını kaybeden babanın evinde yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:37 Eskişehir’de skandal olay Alkol alıp camilere girdi, Kur’an-ı Kerim’leri yırttı Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı
17:24 Dünya Bankası Türkiye’ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak Dünya Bankası Türkiye'ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 19:38:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da maden kazasında hayatını kaybeden babanın evinde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement