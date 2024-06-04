Kütahya'da maden kazasında hayatını kaybeden babanın evinde yangın çıktı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde 2014 yılında oğlu maden kazasında ölen babanın iki katlı evinin çatısında çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kutluhallar köyünde öğle saatlerinde Halil Şen'e ait iki katlı binanın mutfağında bulunan fırının bacasından sıçrayan kıvılcımlar yüzünden evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Hisarcık ve Emet Belediye İtfaiye ekipleri ile Emet Bor ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları sonucu 3 katlı bitişikteki binaya sıçramadan yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında binanın çatısı büyük hasar gördü. Yangından kurtarılan ziynet eşyaları ve Kur'an-ı Kerim jandarma tarafından aileye teslim edildi.

Ev sahibi Halil Şen'in oğlu Özgür Şen'in 2014 yılında Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA