Kütahya'da tartışma sonucu eşini 6 yerinden bıçaklayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da tartışma sonucu eşini 6 yerinden bıçaklayan kadın tutuklandı

Kütahya\'da tartışma sonucu eşini 6 yerinden bıçaklayan kadın tutuklandı

Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesi'nde yaşanan tartışma sonucu, 43 yaşındaki E.A. isimli kadın, eşi A.A.'yı 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yaralanan A.A.'nın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

15.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
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Kütahya'da tartışma sonucu eşini 6 yerinden bıçaklayan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sultanbağı Mahallesinde oturan 43 yaşındaki E.A., eşi A.A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eşi 6 yerinden bıçaklayarak yaralayan E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine konuldu.

Ağır yaralanan 48 yaşındaki A.A.'nın tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da tartışma sonucu eşini 6 yerinden bıçaklayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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