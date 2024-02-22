Kütahya'da Tefecilere Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Kütahya'da Tefecilere Operasyon: 3 Tutuklama

Kütahya\'da Tefecilere Operasyon: 3 Tutuklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda tefecilere yönelik 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda arsa ipotek belgesi ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

22.02.2024 23:27  Güncelleme: 23:27
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucunda tefecilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon dtüzenlendi. Operasyonda Y.Y., D.Ş., H.S.D., C.D., Ç.İ., B.E., E.C., A.C.C. ve E.C. ve C.D.

gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet 500 bin TL değerindeki arsa ipotek belgesi, 250 bin TL değerinde sözleşme ile toplam 471 bin 750 TL değerindeki 21 adet senete el konuldu. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Y.Y., D.Ş., A.C.C. isimli 3 şahıs tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Tefecilere Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Tefecilere Operasyon: 3 Tutuklama - Son Dakika
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