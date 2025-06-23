Kütahya'da uygulama noktasında yapılan aramalar sonrasında 2 bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında durdurulan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 624 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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