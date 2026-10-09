Kütahya Hisarcık\'ta yangın ormana sıçramadan söndürüldü, yaklaşık 1 hektarda zarar oluştu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Karbasan köyü Çavuş Kuyusu mevkiinde saat 10.20 sıralarında çıktı. Otluk ve çalılık alanda yükselen yoğun dumanları fark eden köylüler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Emet Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler yakındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yaklaşık 1 hektarlık alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.