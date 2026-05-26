Laos'ta Define Avcıları Mağarada Mahsur

26.05.2026 10:35
Laos'ta altın arayan 7 define avcısı, yağışlar nedeniyle yedinci günde hâlâ kurtarılamadı.

Laos'ta altın aramak için girdikleri mağarada şiddetli yağışların ardından mahsur kalan 7 define avcısını kurtarma çalışmaları yedinci gününe girerken, bölgede zaman zaman etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle umutlar azalıyor.

Laos'un Xaisomboun eyaletine bağlı Long Chaeng bölgesinde 20 Mayıs'ta altın aramak ve avlanmak amacıyla mağaraya giren 8 kişi ani sel sularına yakalandı. Gruptakilerden biri yükselen sular arasında yüzerek mağaradan çıkmayı başarırken, içeride kalan 7 kişi o günden bu yana kurtarılamadı. Mahsur kalan define avcılarının sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, oldukça engebeli ve zorlu arazi şartlarında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bölgeye Laos'un yanı sıra komşu ülkelerden de çok sayıda arama kurtarma ve mağara dalgıç ekibi sevk edilirken, yedinci gününe giren çalışmalar sırasında zaman zaman etkisini artıran yağışlar ve zorlu arazi şartları nedeniyle operasyonlarda aksamalar yaşandı. Yetkililerin, yağışlı dönemlerde bölgedeki mağaralara girilmemesi yönünde daha önce uyarılarda bulunduğu aktarıldı.

Tayland'ın ödüllü dalgıç ekibi desteğe katıldı

Komşu ülke Tayland'dan yaklaşık 24 kişilik uzman mağara dalgıç ekibinin, Laoslu yetkililerin çağrısı üzerine kurtarma çalışmalarına katıldığı bildirildi. Ekipte, 2018'de Tayland'da 12 çocuğun kurtarıldığı ve dünya gündemine oturan "Tham Luang Mağarası" operasyonunda görev alan dalgıçların da yer aldığı ifade edildi.

Taylandlı kurtarma ekipleri dün yaptıkları ilk dalışın ardından verdikleri ifadede, mağaranın bazı bölümlerinin yalnızca sürünerek geçilebilecek kadar dar olduğunu açıkladı. Operasyona katılan dalgıçlar, suyla dolu geçitlerde ilerlemekte büyük zorluk yaşandığını belirtirken, bazı noktalarda mağara içindeki geçitlerin yaklaşık 50 santimetreye kadar daraldığını ifade etti. Kurtarma ekipleri çamurla dolan alanları temizleyerek mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalıştı.

Operasyonda jeneratörler, yüksek kapasiteli su pompaları, hava destek sistemleri ve yaşam tespit cihazlarının kullanıldığı belirtildi. - BANGKOK

Kaynak: İHA

