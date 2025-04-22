Lastiği Patlayan Minibüs Refüjdeki İşçiye Çarptı: 5 Yaralı

Lastiği patlayan minibüs refüjdeki işçiye çarptı: 5 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da seyir halinde lastiği patlayan minibüs kontrolden çıkarak önce refüje çıkıp sulama yapan belediye işçisine sonra da üst geçidin duvarına çarparak durabildi. Sürücünün sıkıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi 3. Bulvar üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesinden şehir merkezi istikametine seyreden A.S. idaresindeki 68 MA 2183 plakalı minibüs, seyir halindeyken lastiğinin patlaması ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüjdeki çim sulaması yapan İ.K. isimli belediye işçisine sonra da üst geçidin duvarına çarptı. Minibüs sürücüsünün direksiyon başında sıkıştığı kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda sağlık ve itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Kazada sürücü ve belediye işçisiyle birlikte minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören yoldan geçen bir vatandaş, "Lastiği patladı. Refüje vurarak çıktı buraya. Araçta 4 kişi vardı" dedi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.