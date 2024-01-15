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Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıkları Görev Başında - Son Dakika
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Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıkları Görev Başında

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarının görevlerini sürdürdüğünü duyurdu. Komutanlık, vatandaşların huzur ve emniyeti için görevlerine devam etmektedir.

Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıkları Görev Başında
15.01.2024 - 23:02,
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Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıkları görev başında

DİYARBAKIR - Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarını paylaştı.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarımız, vatandaşlarımızın huzur ve emniyeti için daima görevinin başındadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Jandarma, Komando, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıkları Görev Başında - Son Dakika


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