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Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıkları görev başında
DİYARBAKIR - Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarını paylaştı.
Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarımız, vatandaşlarımızın huzur ve emniyeti için daima görevinin başındadır" ifadelerine yer verdi.
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