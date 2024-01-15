Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıkları görev başında

DİYARBAKIR - Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarını paylaştı.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarımız, vatandaşlarımızın huzur ve emniyeti için daima görevinin başındadır" ifadelerine yer verdi.