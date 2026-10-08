Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer, üç kişiden fazla toplanmayı yasakladı - Son Dakika
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Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer, üç kişiden fazla toplanmayı yasakladı

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Belçika'nın Liege kentinde öğrenci olayları akşam saatlerinde yeniden alevlenince Belediye Başkanı Willy Demeyer, 8 Ekim 2026 Perşembe 06.00'dan itibaren üç kişiden fazla toplanmayı yasakladı. Olaylarda işyeri camları kırıldı, BE-Alert devreye sokularak işyerlerinin kapatılması istendi.

Belçika'nın Liege şehrinde yaşanan öğrenci olayları akşam saatlerinde şehrin birçok noktasına yayılarak devam etti. Liege polisinin olayları kontrol etmekte zorlanması üzerine belediye başkanı ikinci bir emre kadar üç kişiden fazla toplanmaları yasakladığını duyurdu.

Fransa'da başlayan ve Belçika'da da genişleyerek devam eden öğrenci olayları engellenemiyor. Çarşamba günü de olaylar Liege şehri başta olmak üzere devam etti. Yaşanan olaylar nedeniyle Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer gün içinde tüm öğrencilere hitaben okula dönme talimatı veren bir mesaj yayınladı. Liege Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yapılan "olaylara son verme ve okula dönme" çağrısının ardından bazı öğrenci temsilcileri Belediye Başkanı ile görüştü. Ancak öğleden sonra ve akşam saatlerinde olaylar yeniden alevlendi.

BE-Alert uyarı sistemi devreye sokuldu: "İş yerlerinizi kapatın"

Liege şehri son yılların en ciddi asayiş sorunlarından birini yaşamaya başladı. Pasif öğrenci protestoları olarak başlayan olaylar şiddet ve kamu malına zarar verilmesiyle tehlikeli olmaya başladı. Gün içinde hafiflemesi beklenen olayların akşam saatlerinde yeniden artması üzerine ulusal uyarı sistemi BE-Alert devreye sokularak Liege şehrindeki tüm işyerlerinin kapatılması istendi. Mesajların ardından olaylar şehrin bir çok noktasına yayıldığı ve bir çok işyerinin camlarının kırıldığı ve maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Belediye başkanı üç kişiden fazla toplanmaları yasakladı

Akşam saatlerinde ise olayların bir çok noktada saldırılara dönüştüğü ve polisin müdahale ettiği bildirildi. Olayların kontrol altında tutulmasının giderek zorlaşması üzerine Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer ikinci bir emre kadar toplanma sınırlaması getirdiğini açıkladı. Başkan Demeyer yayınladığı sosyal medya mesajıyla, 8 Ekim 2026 Perşembe günü sabah saat 06.00'dan itibaren üç kişiden fazla toplanmaların yasaklandığını duyurdu.

Sosyal medyada korku yayan mesajlar dolaşıyor

Öte yandan gençler arasında ve sosyal medyada perşembe günü şehre Brüksel'den bıçaklı grupların geleceği yönünde haberler yayılıyor. Ayrıca Liege üniversitesi kampüsüne de bazı grupların saldıracağı yönünde paylaşımlar şehirde tedirginliğe neden oldu. Söz konusu mesajları paylaşanların ve olaylara karışanların "sıfır tolerans" politikası ile yakından izlendiği bildirildi. Daha önce açıklama yapan Liege savcılığı olaylara fiziki veya sanal olarak katılarak kanunları ihlal edenler hakkında adli işlem yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: İHA
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