Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar

Osman Dönmez:

EKo'nun Konstantiniye si,normal,yabancıda firma sahibi ingiliz ????

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Sercan Polat: ya arkadas beyniniz hic gelismeyecekmi biraz ceviz yemenizi oneriyoruz size makarna beyni kucultuyormus proflar hakliymis yasayarak goruyoruz malesef 200 90

Ali Yıldız: Osman ismine hürmeten bir şey demiyorum … ama karakterin dans ediyor !!! 126 54

Ali Arslan: Osman yatacak yerin yok,belliki suriyeli hatta çalan muzigide Arapca seçmiş,ben hiç kimsenin taraftarı değilim ama İmamoğlu değil Erdoğan doldurdu bunları buraya tek sorumlu Erdoğan dir, ben asıl şu gunleri merak ediyorum, iktidar 4 yıl sonra değiştiğinde ki yüzde 90 değişecek,bunları burdan göndermek için müthiş mücadele vereceğiz 116 44

Harun Çelik: Eko hart yapmış çok belli :) 74 47