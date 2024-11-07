Lüleburgaz\'da Yangın Faciası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Kırklareli Lüleburgaz'da evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Eczacıbaşı Lojmanları mevkisindeki Yuvam Kent Sitesi'nde 2. katta bulunan bir dairede saat 13.00 sularında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Lüleburgaz itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yangın sırasında evde yalnız olan bir kadın içeride mahsur kalarak hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kadının ölüm sebebinin yangın sırasında oluşan yoğun dumandan zehirlenme olabileceği tahmin ediliyor.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ