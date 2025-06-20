Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan inek, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyü sakinleri, büyük dere bölgesi kayalık alanda mahsur kalan ineğin kurtarılması için AFAD'dan yardım istedi. Bölgeye giden AFAD ekipleri, ineğin bulunduğu alana ulaştı.
AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, ineği halat yardımıyla 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıp sahibine teslim etti. - ARDAHAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mahsur İnek, AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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