Mahsur Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Erzincan'da binanın sundurmasında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Geçit Mahallesinde akşam saatlerinde balkondan binanın sundurmasına atlayan sahipli kedi, burada mahsur kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti. - ERZİNCAN