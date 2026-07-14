Maine'de ICE Operasyonu: Kişi Vurularak Öldürüldü

ABD'nin Maine eyaletinde ülkede yasa dışı bulunan ve hakkında çıkarılan sınır dışı edilmesine kararı olduğu gerekçesiyle gözlenen bir kişi, düzenlenen operasyon sırasında ICE ajanı tarafından vurularak öldürüldü.

ABD'nin Maine eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerinin, ülkede yasa dışı bulunan ve hakkında çıkarılan sınır dışı edilmesine kararı olduğu gerekçesiyle gözlenen bir kişiye operasyon yaptığı açıklandı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ICE ekiplerinin dün evine düzenlediği operasyonda aracın hareket ettiğini fark ettiği aktarılırken ICE ekiplerini aracı durdurmaya çalıştığı ancak aracın olay yerinden kaçmaya çalışmasıyla bir ICE ajanının silahını ateşlediği belirtildi. Aracın sürücüsünün vurularak öldüğü açıkladı. Sürücünün Kolombiya asıllı olduğu iddia edilirken ABD İç Güvenlik Bakanlığı açıklamasında hayatını kaybeden kişinin kimliği doğrulanmadı. Ancak Kolombiya Büyükelçiliği hayatını kaybeden sürücünün Kolombiyalı olduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

7 Temmuz'da yaşanan benzer olayda, Houston'da bir inşaat sahasına giden 52 yaşındaki inşaat işçisi Lorenzo Salgado Araujo, bir ICE ajanı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. - WASHINGTON