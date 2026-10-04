Malatya Battalgazi'de piknikçilerin ihbarıyla göletten erkek cesedi çıkarıldı - Son Dakika
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Malatya Battalgazi'de piknikçilerin ihbarıyla göletten erkek cesedi çıkarıldı

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Malatya Battalgazi\'de piknikçilerin ihbarıyla göletten erkek cesedi çıkarıldı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Pınarbaşı Göleti'nde piknikçilerin ihbarıyla erkek cesedi sudan çıkarıldı. Ekipler kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; kimliği belirlenmeye çalışılıyor, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Pınarbaşı Göleti'nde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Orduzu Pınarbaşı Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede piknik yapan vatandaşlar gölette bir kişinin bulunduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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