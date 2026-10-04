Malatya Battalgazi\'de piknikçilerin ihbarıyla göletten erkek cesedi çıkarıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Pınarbaşı Göleti'nde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Orduzu Pınarbaşı Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede piknik yapan vatandaşlar gölette bir kişinin bulunduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.