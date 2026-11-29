Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 553 sentetik ecza hapı, 294 ecstasy hapı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bin 553 adet sentetik ecza hap, 294 adet ecstasy hap, 93 gram sentetik kannabinoid, 10 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.