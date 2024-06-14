Malatya'da silah ve narkotik hap ele geçirildi

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Malatya'da, bir şahsın ikamet ve evinde arama yapan ekipler 3 adet silah ile bir miktar narkotik hap ele geçirdi.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir şahsın ikameti ve işyerinde arama yapan ekipler, 1 adet el yapımı silah, 8 adet silah parçası, 4 adet fişek, 2 adet tabanca, 63 adet narkotik hap ele geçirdi.

Olayda, gözaltına alınan şahsa yasal işlem yapıldı. - MALATYA