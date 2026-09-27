Malatya\'da sokak satıcılarına operasyonda 46 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 46 bin 189 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında belirlenen 3 ikamet ile 3 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 46 bin 189 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.