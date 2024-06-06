Malatya'da taksiciler zam talebi için belediye önünde eylem yaptı

3.Sayfa

Malatya Büyükşehir Belediyesine 'sarı öfke'

Taksiciler indi bindi ücretine zam için belediye önüne geldi

MALATYA - Malatya'da taksiciler indi bindi ücretine zam talebi için konvoy halinde Büyükşehir Belediyesi önüne geldi. Başkan Sami Er ile görüşmek isteyen esnafa izin verilmezken, esnaf indi bindi ücretlerine güncelleme yapılmasını istedi.

Malatya'da yüzlerce ticari taksi sürücüsü indi bindi ücretlerinin güncellenmediği gerekçesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Konvoy yaparak belediye önüne gelen esnaflar belediye bünyesindeki Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü yetkililerinin zam taleplerine karşı verdikleri dilekçeyi yırttığını öne sürerek Başkan Sami Er ile görüşmek istedi.

Eylem sırasında çevik kuvvet polisleri belediye girişini kapatırken, esnaf hem belediyeyi hem de şoförler cemiyeti yönetimini sık sık yuhaladı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği eylemde artan maliyetlere rağmen indi bindi ücretlerinin arttırılmamasına tepki gösteren esnaf, yetkililer ile görüşmekte ısrar etti.

Esnaf Odası Birliği ve aynı zamanda Şoförler Cemiyeti Başkanı Şevket Keskin'de belediye önüne gelerek eylemin sonlandırılmasını isterken, bazı taksi esnafı ise duruma tepki gösterip başkanla tartıştı. Polislerin de araya girmesi ile tartışmalar önlenirken Başkan Keskin, belediye yetkilileri ile görüşüp zam yapılması noktasında toplantı için söz aldı. Bunun üzerine kısa süre sonra fiyatların güncelleneceğini ifade eden ESOB Başkanı Keskin'in araya girmesi ile esnaflar belediye önünden ayrıldı.