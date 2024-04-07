Malatya\'da tartışma sonucu bıçaklı saldırı: 1 yaralı

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Malatya'da, bir kişi tartıştığı 2 şahsın bıçaklı saldırısında yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Maliye hizmet binası ön kısmında karşılaşan Ö.Ö. ile E.Y. ve Ö.Y. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası E.Y. ile Ö.Y.'nin bıçaklı saldırısına maruz kalan Ö.Ö. sol kalçasına aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanırken, zanlılar bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA