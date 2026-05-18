Malatya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir Savaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman yönüne seyir halinde olan E.F. (21) yönetimindeki 38 YK 513 plakalı otomobil tali yoldan ana yola çıkarak Malatya istikametine dönüş yapmak isteyen M.T. (64) idaresindeki 02 ABS 295 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, Z.N.E. ile P.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA