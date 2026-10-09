Malatya\'da yıkım soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı

Malatya merkezli 7 ilde, yıkımlara ilişkin yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mart 2023-Ocak 2024 döneminde gerçekleştirilen yıkımlarla ilgili yüklenici firmalar hakkında yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturma sürecinde tanık ve şüpheli ifadeleri, kolluk araştırma raporları, dijital ve fiziki materyal incelemeleri, hesap hareketleri, sözleşmeler, teknik şartnameler, kamu kurumlarından temin edilen bilgi ve belgeler, bilirkişi raporları ile HTS kayıtları incelendi.

Bu kapsamda 9 Ekim 2026 tarihinde Malatya merkezli 7 ilde 31 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şüpheli yakalandı.