Malatya İtfaiyesi Yaz Döneminde Yangın ve Boğulmalara Karşı Uyarıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, yaz aylarında artış gösteren anız yangınları ve boğulma vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer Çoban, özellikle yaz mevsimiyle birlikte günlük yangın ihbarlarında ciddi artış yaşandığını belirterek, bu yangınların büyük çoğunluğunu anız yangınlarının oluşturduğunu söyledi.

Yangın vakalarında yaşanan artışa dikkat çeken Başkan Çoban, "Bu dönemde en çok bağ-bahçe dediğimiz anız yangınları ihbarları alıyoruz. 3-4 gün önce günlük yangın ihbar sayısı 15 iken şu anda günlük ihbarlar 35'in üzerine çıktı. Son günlerde bu sayının altına düşmedik. Bu 35 vakanın da en az 20'si anız yangını olarak bildiriliyor. Kalan ihbarlar ise ev, iş yeri ve trafik kazaları gibi olaylardan oluşuyor" dedi.

Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Çoban, "Lütfen bahçe temizliğini kendi yöntemlerinizle yapmayın. Küçük bir kıvılcım büyük felaketlere yol açabiliyor. Araziler, bağlar, bahçeler hatta besi alanları, ahırlar ve evlere kadar ulaşan yangınlar ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Bu yüzden ateş yakma yöntemiyle temizlikten kesinlikle kaçınılmalı" ifadelerini kullandı.

"En büyük görev ailelere düşüyor"

Boğulma vakalarının da arttığına dikkat çeken Başkan Çoban, özellikle yerleşim yerlerine yakın baraj, sulama göleti, dere ve sulama kanallarında yaşanan vakaların, serinlemek amacıyla suya girilmesinden kaynaklandığını belirtti.

Suyun tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyen Çoban, "Baraj, gölet, sulama kanalı ve akarsular yüzmeye uygun değildir. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanlara uyarı tabelaları yerleştiriyor, çalışmalar yürütüyoruz. Ancak burada en büyük sorumluluk ailelere düşüyor. Özellikle Mişmiş Park Göleti çevresinde yaşanan vakalara karşı mimari ve altyapı düzenlemeleri ile önlem aldık" dedi.

Çocukların serinlemek için güvenli alanlara yönlendirilmesi gerektiğini belirten Çoban, "Gençlik Spor İl Müdürlüğü, belediyelere ait sosyal tesis havuzları ve özel havuzlar bu konuda tercih edilmelidir" diye konuştu.

"Büyükşehir itfaiyesi 7/24 vatandaşlarımızın hizmetinde"

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın teknik ekipman açısından tam donanımlı olduğunu kaydeden Başkan Çoban, "Sualtı arama kurtarma ekibimiz alanında uzman, belgeli dalıcılardan oluşuyor. Eğitimlerini düzenli olarak sürdürüyorlar ve 7/24 göreve hazır bir şekilde konumlandırıldılar. Ayrıca üç adet kurtarma botumuzla muhtemel boğulma ve su kazalarına karşı her an müdahaleye hazırız" ifadelerine yer verdi. - MALATYA