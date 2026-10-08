Malatya Yeşilyurt\'ta şantiye konteynerlerindeki yangın söndürüldü, 30 konteyner zarar gördü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında yaklaşık 30 konteyner yanarak zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında işçilerin barınması için kullanılan konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 konteyner yanarak zarar görürken olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.