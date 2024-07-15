Maltepe'de ormanda çıkan yangın için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika
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Maltepe'de ormanda çıkan yangın için vatandaşlar seferber oldu

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Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangına tanık olan vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ve kazma küreklerle yangın alanına koşarak müdahale etti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

15.07.2024 18:14
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Maltepe'de ormanda çıkan yangın için vatandaşlar seferber oldu

Maltepe'de korkutan orman yangını

İSTANBUL - Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına tanık olan vatandaşların yangın söndürme tüpü ve kazma kürek ile yangın alanına koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, İstanbul'un Maltepe ilçesinde Başıbüyük Ormanı'nda saat 15.00 sıralarında henüz henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı alanın yakınında olan bir işletmenin çalışanları ve müşterileri de yangın söndürme tüpleri, su dolu kovalar ve kazma kürekler alarak yangının olduğu yere koştu. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgedeki otluk alan ve ağaçlar yandı.

Yangına tanık olan Fatma Polat, "Yangının ara ara büyümesi korkutucuydu. Dumanlar da yükseldi. Buradaki ekip arkadaşlarımız beyaz kovalarla, elimize geçen her şeyle arkadaşlar su taşıdılar. Söndürmeye çalıştılar. Helikopter de geldi. Endişe hissettik. Bizim çok yakınımızda oldu. İçinde hayvanat olan orman bizim kalbimiz. Hem yakınımızda olması hem de buna şahit olmak yıkıcı" dedi.

Yangına müdahale için giden Uğur Üşen, "Biz yangının karşısında işletmeciyiz. Dumanları görünce koşturmaya başladık. Yangın söndürme tüplerimiz vardı, tırmık kürek ne bulduysak aldık gittik. Allah'a şükür çok büyümedi. Sağ olsun müşteriler dahil herkes kovalarla koştura koştura gittik" dedi.

İşletme çalışanlarının ve müşterilerin yandın söndürme tüpü ve kazma kürek alarak yangına koltuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de ormanda çıkan yangın için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika

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