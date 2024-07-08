Maltepe'de trafikte tartışan sürücü kafa attı - Son Dakika
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Maltepe'de trafikte tartışan sürücü kafa attı

Maltepe'de bir kamyon şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü ve otomobil sürücüsü kamyon şoförüne kafa ve yumruk attı. Kavga anları ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

08.07.2024 19:58
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Maltepe trafikte tartıştığı sürücüye kafa attı

Maltepe'de sürücülerin kavgası kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de kamyon şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Otomobil sürücüsü aracından inerek kamyon şoförüne kafa ve yumruk attı. O anlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün İstanbul Maltepe İlçesi, D100 Karayolu Edirne istikametinde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen

Tata marka 34 BG 5271 plakalı otomobil seyir halindeyken sol şeritte seyir halinde olan IVECO marka 35 BHG 809 plakalı kamyon tarafından sıkıştırıldı. İki araç yolun ortasında durarak tartışmaya başladı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü kamyon şoförüne kafa ve yumruk attı. Darbe alan kamyon şoförü yere düştü. Çevredeki diğer sürücülerin araya gitmesiyle kavga son buldu. İki taraf araçlarına binerek uzaklaştı. Kavga anları ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de trafikte tartışan sürücü kafa attı - Son Dakika

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