Maltepe ve Şişli'de Suçlular Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Maltepe ve Şişli'de Suçlular Yakalandı

Maltepe'de kasten öldürme, Şişli'de hırsızlık suçluları yakalanarak tutuklandı.

20.09.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de tavırlarından şüphelenilerek durdurulan şahsın "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 9 ay 22 gün kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şişli'de ise park halindeki elektrikli bisikletin çalınmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheliden birinin "hırsızlık" suçundan 11 yıl 18 ay kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 14 Eylül 2024 tarihinde Şişli İnönü Mahallesinde park halinde bulunan elektrikli bisikletin çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Olay yerini gösteren güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Şüpheli V.U. ve D.A. isimli şüpheli şahıslar aynı gün yakalandı, çalınan elektrikli bisiklet ise sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada V.U. isimli şahsın 31 adet, D.A. isimli şahsın çeşitli suçlardan 12 adet suç kayıtları olduğu, D.A isimli şahsın "Hırsızlık" suçundan 11 yıl 18 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

17 Eylül 2024 tarihinde Maltepe Yalı Mahallesinde asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamalarda tavırlarından şüphelenilen bir şahıs durdurulmak istendi. Şüpheli E.T., kaçmaya çalışması sonucunda görevlilerce yakalandı. E.T. isimli şahsa yönelik yapılan sorgulamalarda "Kasten Öldürme" suçundan 25 yıl 9 ay 22 gün kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Hırsızlık, istanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Maltepe, Hukuk, Şişli, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe ve Şişli'de Suçlular Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
09:19 Muhalefet cephesinde neler oluyor Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi Muhalefet cephesinde neler oluyor? Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
20:50 İsrail vahşete doymuyor Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar
15:37 Basın toplantısında Bahçeli’yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın
15:36 İstanbul’un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak
15:21 Jose Mourinho derbi 11’ini netleştirdi Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi
15:20 Danimarka’nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu’nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı
15:15 Herkes anne-baba olmamalı Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı Herkes anne-baba olmamalı! Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı
15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:52 Güvenlik uzmanları: Lübnan’a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi
14:48 Instagram Atatürk’ün fotoğrafını ’tehlikeli kişi’ gerekçesiyle kaldırdı Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı
14:45 İran’ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye’ye mi gelecek MSB’den açıklama var İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 11:31:06. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe ve Şişli'de Suçlular Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement