Mamak'ta Sahipsiz Köpek Korkusu: Vatandaşlar Yetkililerden Yardım Bekliyor

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Ankara Mamak'ta vatandaşlar sahipsiz köpeklerin çokluğundan tedirgin

Yaşadığı mahalledeki sahipsiz köpeklerin çoğalmasından korkan vatandaş: "Özellikle bir araya geldiklerinde insanlara saldırıyorlar"

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir mahallede sayısı her geçen artan sahipsiz köpekler, çevre halkının endişe duymasına neden oluyor. Köpeklerin saldırgan tavırlar sergilediklerini söyleyen bir kişi, yetkililerden yardım talep ederek sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

Mamak'ta yer alan Altıağaç Mahallesi'ndeki sahipsiz köpekler, vatandaşların gündelik hayatlarında sorun yaşamalarına neden oluyor. Sayıları her geçen gün çoğalan köpeklerin özellikle sabah ve akşam saatlerinde çoğaldıkları ve saldırgan tavırlar sergiledikleri iddia edilirken, vatandaşlar köpeklerin çocukları daha çok hedef aldığını ifade etti. Korktuklarını ve dışarı çıkmaya çekindiklerini söyleyen mahalle sakinlerinden İdris Yavuz, yetkililerden yardım isteyerek durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etti. Konuyla ilgili konuşan Yavuz, şunları dedi:

"Çocuklarımızı ne işe gönderebiliyoruz, ne de başka bir şeye. Durumu belediyeye ilettik, müdahale ediyorlar ama köpekler yine çoğalıyor. Sürekli yavruluyorlar. Özellikle bir araya geldiklerinde insanlara saldırıyorlar. Özellikle küçük çocuklara saldırıyorlar. Her akşam birbirlerine de saldırıyorlar. Uyku uyuyamıyoruz, rahatsız oluyoruz. Bıktık resmen. Bir senedir bu durum sürüyor. Her akşam kovalamaca yaşıyorum. Çoğu kişi yemek vermeye geliyor, en çok o sebepten dolayı çoğalıyorlar. Tedirgin oluyoruz, korkuyoruz. Talebimiz, büyüklerimizden bu köpekleri toplayıp barınaklara yerleştirmesi.