Manavgat'ta motosikletli gence çarpan sürücü evinde yakalandı, 1.33 promil alkollü çıktı - Son Dakika
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Manavgat'ta motosikletli gence çarpan sürücü evinde yakalandı, 1.33 promil alkollü çıktı

Manavgat\'ta motosikletli gence çarpan sürücü evinde yakalandı, 1.33 promil alkollü çıktı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü Mustafa K., jandarma ekiplerince evinde yakalanırken 1.33 promil alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın çaptıktan sonra olay yerinden kaçtığı trafik kazasında 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına an be an yansıyan kazada kaçan sürücü ise jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı. Gencin cenazesini teslim alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Manavgat ilçesi Side Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy istikametine seyir halindeki Veli Alyörük (2008) 07 CMY 599 plakalı motosiklete plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen hafif ticari araç çarptı. Bir işyerinin iç mekan kamerasına an be an yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü genç savrulurken, kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kaçan sürücü yakalandı

Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü gencin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ise kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. JASAT ekipleri bölgede bulunan güvenlik kamerası ve kazayı gören vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda plakası belirlenen araç sürücüsü evinde yakaladı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan ve isminin Mustafa K. olduğu öğrenilen sürücünün 1.33 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aile gözyaşlarına boğuldu

Bugün ise feci kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Veli Alyörük'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazesin teslim alınması sırasında gencin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Gencin kardeşi cenaze aracının yanında çöküp gözyaşı dökerken, genç kadın ve annesini yakınları sakinleştirdi. Kazada hayatını kaybeden Veli Alyörük'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a götürüldü.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Jandarma, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta motosikletli gence çarpan sürücü evinde yakalandı, 1.33 promil alkollü çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta motosikletli gence çarpan sürücü evinde yakalandı, 1.33 promil alkollü çıktı - Son Dakika
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