Manavgat\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Çevreyolu yan yolda Alanya istikametine seyir halindeki Ali M.'nin kullandığı 07 AF 543 plakalı otomobil, Hüseyin Avni Akın Caddesi'nden Demokrasi Bulvarı istikametine geçiş yapmakta olan Nilgün K.'nın kullandığı 07 EHL 566 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali M. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.