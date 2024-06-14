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Manavgat'ta 'U' dönüşü yapan araca çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin adeta amuda kalkıp üzerindeki 2 kişiyi ileri doğru fırlattığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Emen'in kullandığı 07 BPD 790 motosiklet aynı istikamette giden ve U dönüşü yapan Ahmet Gülmez'in kullandığı 06 LN 965 plakalı otomobile yandan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada çarpmanın ardından otomobilin yanında tepe üstü çakılarak duran motosikletin sürücüsü Hüseyin Emen ve motosiklette yolcu olarak bulunan Duran Efe Yıldırım yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA