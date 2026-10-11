Manisa Akhisar'da 11 kişinin öldüğü otobüs kazasında bir Gemlikli yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Manisa Akhisar'da 11 kişinin öldüğü otobüs kazasında bir Gemlikli yaşamını yitirdi

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Manisa Akhisar\'da 11 kişinin öldüğü otobüs kazasında bir Gemlikli yaşamını yitirdi
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Manisa Akhisar'da tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ölenlerden birinin Gemlikli olduğu öğrenildi; ailesi cenaze işlemleri için Manisa'ya hareket etti, cenazesinin yarın Gemlik'e getirilmesi bekleniyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı feci kazada yaşamını yitirenlerden birinin Gemliklili olduğu öğrenildi. Acı haberi alan Zülfinaz Tosun'un ailesi Manisa'ya hareket ederken, cenazesinin yarın Gemlik'e getirilmesi bekleniyor.

Kaza, bugün saat 11.11 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu iki araç da refüje devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerden Zülfinaz Tosun'un (64) vefatı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Acı haberin ardından Tosun'un ailesinin cenaze işlemleri için Manisa'ya hareket ettiği öğrenildi. Zülfinaz Tosun'un cenazesinin yarın Gemlik'e getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaAkhisarGemlikManisaGüncelSon Dakika

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