Manisa'da 5 ilçede eş zamanlı orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Manisa'da 5 ilçede eş zamanlı orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi

Manisa\'da 5 ilçede eş zamanlı orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi
08.06.2026 11:00  Güncelleme: 11:01
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Manisa'da 'Orman Yangın Riskini Azaltma Planı' kapsamında 5 ilçede eş zamanlı orman yangını tatbikatı yapıldı. 135 personel, 36 araç ve 3 drone ile gerçekleştirilen tatbikatta müdahale süreçleri test edildi.

Manisa'da "Manisa Orman Yangın Riskini Azaltma Planı" kapsamında gerçekleştirilen geniş katılımlı tatbikatta, 5 ayrı ilçede aynı anda çıkan muhtemel orman yangınlarına müdahale senaryosu başarıyla uygulandı. Tatbikata 135 personel, 36 araç, 3 drone, mobil baz istasyonu ve Kızılay ikram aracı katıldı.

Manisa Valiliği tarafından hazırlanan ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu, Akhisar ve Soma ilçelerinde çoklu orman yangını meydana geldiği senaryosu üzerinden çalışma yürütüldü.

Tatbikata Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, kaymakamlıklar, jandarma, emniyet, sağlık ekipleri, Karayolları, Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılay, Türk Telekom, GDZ Elektrik A.Ş. ile çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

Tatbikat kapsamında yangın sonrası müdahale süreçleri, yerleşim alanlarının tahliyesi, arama-kurtarma faaliyetleri, barınma, beslenme, sağlık hizmetleri, güvenlik ve trafik koordinasyonu gibi birçok başlık uygulamalı olarak test edildi. Ayrıca kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı, müdahale kapasitesi ve kaynak yönetimi de değerlendirildi.

5 ayrı ilçede eş zamanlı sürdürülen tatbikatta toplam 135 personel ve 36 araç görev aldı. Çalışmalarda ayrıca 3 drone, 1 Kızılay ikram aracı ve 1 mobil baz istasyonu kullanıldı.

Senaryo kapsamında ekipler, müdahale süreçlerine ilişkin hazırlanan 70 ayrı olay sürümü üzerinden görevlerini yerine getirdi.

Manisa AFAD yetkilileri, "Afetlere Hazır ve Dirençli Türkiye" hedefi doğrultusunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ekiplerin teorik ve pratik eğitimlerle her türlü muhtemel afet ve acil duruma hazır hale getirildiğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, İtfaiye, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 5 ilçede eş zamanlı orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

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