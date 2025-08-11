Manisa\'da Deprem İncelemesi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde meydana gelen ve Manisa'da da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Akhisar, Kırkağaç ve Gördes İlçelerinde mahallelerde incelemelerde bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Manisa'da da hasara yol açtı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan da bölgede incelemelerde bulundu.

Deprem sonrası sahada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Özkan, depremde bir can kaybı yaşanmadığını, yaralanan vatandaşların ise hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Depremin ilk anından itibaren kurulan Valilik Kriz Masası koordinasyonunda ekiplerin alana sevk edildiğini ve hızlıca saha tarama çalışmalarına başlanıldığını söyleyen Vali Özkan, şimdiye kadar yapılan tespitlere göre Akhisar, Demirci, Gördes, Kırkağaç, Salihli ve Selendi ilçelerinden farklı derecelerde yapı hasar bildirimi yapıldığını söyledi.

Vali Özkan, Valilik Kriz Merkezi koordinasyonunda tüm birimlerin il genelinde teyakkuzda olduğunu, ekiplerin sahada tarama çalışmalarına devam ettini ifade ederek depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - MANİSA