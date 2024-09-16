Manisa'da Motosiklet-Cip Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Manisa'da Motosiklet-Cip Kazası: 2 Yaralı

Yunusemre'de cipin çarptığı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

16.09.2024 21:24
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde cipin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yunusemre ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden Sadettin G.'nin kullandığı 35 CBR 969 plakalı motosiklet ile 5048. Sokak'tan çıkan İ.Ö. idaresindeki 45 ARZ 161 plakalı cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü Sadettin G. ile yanındaki yolcu Sebahattin E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Motosiklet-Cip Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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