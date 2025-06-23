Manisa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde başlayan orman yangını İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın yaklaşık 16 saatlik çalışmalarla 22 Haziran günü sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı, ancak şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden alevlendi. Tüm kamu, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının seferber olduğu yangına 11 hava aracı, 43 söndürme ekibi, 21 su tankeri, 3 TOMA, 12 iş makinası, 4 ambulans, 4 teknik ekip, 325 personel ile müdahale edilirken yangın bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili incelemeler sürüyor. - MANİSA