Manisa'da park halindeki otomobil çalındı - Son Dakika
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Manisa'da park halindeki otomobil çalındı

Manisa\'da park halindeki otomobil çalındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Araç sahibi şikayetçi oldu ve polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli, çalınan araçla birlikte yakalandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

26.04.2024 15:15  Güncelleme: 15:18
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Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Karapınar'a ait 45 RK 600 plakalı otomobil, park halindeki evinin önünden kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Araç sahibi karakola giderek otomobili çalan şahıstan şikayetçi oldu. Çalınan aracın bulunması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada otomobili çalan şüphelinin A.K. (43) olduğunu ve Köprübaşı ilçesinde ikamet ettiğini tespit etti. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köprübaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerken, çalınan araç ve şüpheli ikametin önünde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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