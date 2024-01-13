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Salihli'de Jandarma Operasyonu: 3 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Salihli'de Jandarma Operasyonu: 3 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, şüpheli şahsın üzerinde 3 gram metamfetamin bulundu.

Salihli\'de Jandarma Operasyonu: 3 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
13.01.2024 - 16:43,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şüpheliden, 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Salihli'nin Sart Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.E.'yi (25) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Salihli, Manisa, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Jandarma Operasyonu: 3 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika


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