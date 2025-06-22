Manisa\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün öğleden sonra başlayan yangın bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın Manisa'nın Kırkağaç ilçesin Gelenbe Mahallesi'nde dün 18.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Yangının devam etmesi sonrasında bölgedeki ekip sayısı arttırılarak 5 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal, 4 dozer ile müdahale edildi.

Bu sabah saatlerine kadar süren çalışmaların ardından yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı. - MANİSA