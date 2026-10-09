Manisa Kula\'da yangını izlerken fenalaşan adamın cenazesine kaymakam ve başkan geldi

Manisa'nın Kula ilçesinde evinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesini izlediği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve vefat eden 56 yaşındaki Metin Balcı (56), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Seyitali Mahallesi 184 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Balcı'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği esnada evinin yandığını izleyen Metin Balcı, aniden fenalaştı. Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Balcı, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlçenin sevilen simalarından olan Metin Balcı'nın ani ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. İşlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Balcı'nın cenazesi, Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kula Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Balcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.