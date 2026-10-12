Manisa Sarıgöl'de bıçaklı kavgada Bulut Akgün öldü, arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa Sarıgöl'de bıçaklı kavgada Bulut Akgün öldü, arkadaşı gözaltına alındı

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Manisa Sarıgöl\'de bıçaklı kavgada Bulut Akgün öldü, arkadaşı gözaltına alındı
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Manisa Sarıgöl'de düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Bulut Akgün hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 19 yaşındaki arkadaşı B.B. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düğün eğlencesinin ardından iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Bulut Akgün hayatını kaybetti. Olayın ardından 19 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün eğlencesinin ardından gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 18 yaşındaki Bulut Akgün ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Akgün'ün cenazesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Akgün'ün arkadaşı B.B. (19), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikOlaylarSarıgölManisaGüncelSon Dakika

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