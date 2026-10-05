Mardin Artuklu\'da darbedildiği öne sürülen kişinin ölümünde 3 şüpheli tutuklandı

Mardin Artuklu'da darbedildiği öne sürülen kişinin ölümünde 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Artuklu ilçesinde darbedildiği iddia edilen kişi, bir gün sonra göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde darbedildikten bir gün sonra hastanede hayatını kaybeden Ahmet Acay'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, darbedildiği iddia edilen Acay, bir gün sonra göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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