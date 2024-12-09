Mardin\'de 16 Firari Suçlu Tutuklandı

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Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 firari suçlu yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 66 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalananlar arasında, 'karşılıksız çek düzenleme' suçundan 24 yıl 5 ay ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 8 ay hapis cezası olan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN