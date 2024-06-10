Mardin'de 300 dönüm ekili buğday yangında küle döndü

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Mardin'de yaklaşık 300 dönüm ekili buğday küle döndü

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde yaklaşık 300 dönüm ekili buğday tarlası çıkan yangın sonucu küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Ortaköy Mahallesi'nde henüz nedeni belirlenemeyen şekilde çıkan yangın sonucu yaklaşık 300 dönüm ekili buğday kül oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.