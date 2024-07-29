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Mardin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyüyor

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor.

Alınan bilgilere göre, Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli köyleri arasında ağaçlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldığı kaydedildi.