Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Halil D.'nin kullandığı 47 PV 475 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen Fahriye Tez'e (74) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, araç sürücüsü Halil D. gözaltına alındı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de araç çarpması sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?